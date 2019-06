Ex-Otago, arriva nuovo singolo

L’annuncio al debutto del tour al Nameless Music Festival

È partito ieri dal palco del Nameless Music Festival, con il primo bagno di folla dell’estate, La notte chiama tour, il nuovo viaggio live degli Ex-Otago prodotto da Magellano Concerti, che dopo aver riempito i club, li porterà nei festival più importati d’Italia. Uno show di grande musica, emozioni, balli, momenti di riflessione e tante sorprese. La prima sorpresa arriva in occasione del debutto del tour: proprio dal palco del Nameless infatti la band ha annunciato La notte chiama feat. Izi, il nuovo singolo con il contributo del rapper genovese, da domani in presave su Spotify e da venerdì 14 in radio e su tutte le piattaforme digitali. La notte chiama tour farà tappa nelle città dove gli Ex-Otago hanno già ricevuto l’affetto e il calore del pubblico e in molte altre nuove location in cui sono attesissimi. Tra queste anche il Tuborg Open Fest a Milano (27 giugno) e il Rock in Roma (19 luglio).

