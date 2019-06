Belén Rodriguez è incinta?

Il gossip vorrebbe la showgirl in attesa di una femminuccia insieme al marito Stefano De Martino. Sarà vero?

Continua la favola romantica firmata da Belén Rodriguez e Stefano De Martino ufficialmente insieme dalla vacanza di famiglia in Marocco, a Pasqua. Prima c’è stato l’avvicinamento via social a cui è seguito quello della vita vera (e professionale). La coppia infatti sarà probabilmente alla conduzione di Castrocaro, l’appuntamento a cui partecipano i volti nuovi e promettenti della canzone italiana e che verrà mandato in onda su RaiDue.

Adesso il gossip, che dal primo momento della separazione nel 2015, durata tre anni ha sempre tifato per un riavvicinamento (anche perché i due non hanno mai divorziato ufficialmente) spera nell’arrivo di un secondo figlio.

E secondo i più vicini alla coppia sarebbe una femminuccia, Belén sarebbe infatti al terzo mese di gravidanza. Se così fosse l’annuncio non si farà attendere ancora a lungo.

Tutto sarebbe iniziato con la pubblicazione di una foto in cui la showgirl ha dipinto sul volto il numero 3 con la scritta: «Something new is coming». Accanto alla foto, Belén Rodriguez ha aggiunto l’hashtag #3theface, utilizzato soprattutto per pubblicare immagini con frasi motivazionali.

Si sa, il 3 è il numero della perfezione. Mentre fino a pochi giorni fa le attenzioni sulla showgirl e il conduttore di Made in Sud erano tutte concentrate sull’annuncio di una seconda cerimonia di nozze, ora l’attenzione è tutta letteralmente sull’ombelico di Belén. Quando inizierà a sporgere?

Per ora, i più affezionati alla coppia dovranno accontentarsi di continuare a vivere la love story del momento tra una foto e l’altra pubblicata sui social insieme al figlio Santiago, 6 anni, nell’attesa del lieto annuncio.

Alessia Arcolaci, Vanity Fair