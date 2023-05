Uomini e donne, Nicole ha scelto: quando va in onda e anticipazioni

Volve un amore da favola e forse l’ha trovato. Nicole Santinelli spiazza tutti e sceglie Carlo Alberto.

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di martedì 9 maggio, la tronista ha deciso di uscire dal programma con il cavaliere d’altri tempi. Come da tradizione sono state mostrate le ultime due esterne con entrambi i corteggiatori e ha quindi deciso di confrontarsi prima con Andrea, che ha accolto la decisione della tronista con freddezza, quasi “sollevato” dalla cosa. Poi è arrivato il momento di Carlo Alberto, la tronista ha confessato di sentirsi protetta da lui e di aver deciso di uscire dal programma insieme. Il corteggiatore ha risposto Sì.

Chi è Carlo Alberto

Carlo Alberto Mancini ha 34 anni ed è originario di Bologna e vive Ravenna. Nella vita fa il personal trainer. Fisicato dall’animo nobile che di primo impatto poteva sembrare quasi costruito tale era la sua perfezione e dedizione nei gesti. Durante il percorso non sono mancati baci e attenzioni verso la tronista che sino all’ultimo è parsa molto combattuta data la grande chimica nata con Andrea Foriglio, il corteggiatore romano con il quale è entrata in competizione anche con la dama Roberta Di Padua che ha provato a farsi spazio per avvicinarlo.

Quando va in onda

Con ogni probabilità la scelta andrà in onda la prossima settimana, in quella che dovrebbe essere l’ultima di messa in onda del programma che quest’anno dovrebbe chiudere i battenti anzitempo.