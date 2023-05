Robert De Niro padre per la settima volta a 79 anni

Robert De Niro è diventato papà per la settima volta a 79 anni. L’identità della madre del bambino non è stata resa pubblica, ma si tratterebbe della campionessa di arti marziali Tiffany Chen, che qualche mese fa è stata fotografata con il pancione mentre usciva da un ristorante con il divo. L’attore premio Oscar ne ha parlato a sorpresa per la prima volta con “ET Canada” che gli chiedeva come fosse essere padre di sei figli: “Ho appena avuto un bambino, in realtà ne ho sette di figli…”. E non ha aggiunto altro: non si sa se è una femmina o un maschio.

Tutti i figli di Robert De Niro Gli altri figli di Robert De Niro sono Drena, 51 anni, e Raphael, 46 anni avuti con Diahnne Abbott, e ancora i gemelli di 27 anni Aaron e Julian avuti con Toukie Smith ed Elliot, 25 anni, e Helen, 11 anni, nati dal matrimonio con Grace Hightower (hanno chiesto il divorzio nel 2018 dopo più di 20 anni insieme).

De Niro non si sente papà figo Durante una recente intervista, Robert De Niro ha parlato del suo ruolo di padre: “Credo di essere affettuoso con i figli, nonostante a volte debba essere severo su certe cose Voglio dire, non c’è modo di evitarlo con i bambini. Non mi piace dover imporre l’autorità e cose del genere. Ma, a volte non hai scelta. E ogni genitore, credo, direbbe la stessa cosa. Si vuole sempre fare la cosa giusta per i bambini e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non si può”. E sebbene De Niro sia uno degli attori più iconici di Hollywood, non si considera esattamente un papà “figo”: “A volte i miei figli non sono d’accordo con me e sono rispettosi. Mia figlia, ha 11 anni, a volte mi fa arrabbiare e litigo con lei. Non sono un papà figo…”.