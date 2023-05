Michela Murgia rasa i capelli, il video sui social è virale

Michela Murgia ha postato un video su Instagram in cui si fa rasare i capelli. Il filmato arriva dopo che, in un’intervista al Corriere della Sera, la scrittrice ha rivelato di avere un carcinoma renale al quarto stadio. “La sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’ (il suo ultimo libro, edito da Mondadori, ndr). Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”, ha scritto nella didascalia a corredo del video.

Sabato, nell’intervista al Corriere, Murgia ha raccontato la convivenza con la malattia. “Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa. Il tumore è uno dei prezzi che puoi pagare per essere speciale. Non lo chiamerei mai il maledetto, o l’alieno”, ha detto.

La scrittrice sarda si sta curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. “Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo”, ha aggiunto. “Posso sopportare molto dolore, ma non di non essere presente a me stessa. Chi mi vuole bene sa cosa deve fare. Sono sempre stata vicina ai radicali, a Marco Cappato”, ha poi sottolineato. Sui social, Murgia ha ricevuto migliaia di frasi d’affetto e inviti a non mollare.