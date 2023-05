Giorgia Soleri in bikini a Ibiza: “Il riposo è un atto politico” e scoppia la polemica

Giorgia Soleri torna a dividere i social, questa volta per colpa di una vacanza a Ibiza. L’attivista, e compagna di Damiano dei Maneskin, ha pubblicato una serie di scorci dell’isola spagnola, accompagnata da questo messaggio: “In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico”. Parole che non sono piaciute a chi, invece, questo “atto politico” non può permetterselo.

Giorgia Soleri: “Il riposo è un atto politico” Non è la prima volta che le posizioni da attivista di Giorgia Soleri vengono criticate da parte del Web, tanto che in passato si era presa una pausa dai social. In molti pensano infatti che l’influencer abbia perso ogni contatto con la realtà, sciolinando perle di saggezza che non sono però alla portata di tutti (come i suoi preziosi acquisti in gioielleria). Giorgia ha pubblicato una serie di scatti del suo buen ritiro e ha condiviso con i follower questa riflessione: “In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua a essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano”.

“Abbiamo bisogno di bellezza” Un momento di relax per lei che, scrive, “mi porto a casa questo, dai giorni passati a Ibiza, grazie a tutte le incredibili donne che mi hanno accompagnata. Ma anche molto altro: comunità, amore, condivisione, rispetto, cura, compassione. Spero di saper far tesoro di questa esperienza così potente e intensa e di poterla metabolizzare, elaborare, interiorizzare e riversare nel mondo a mia volta. Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla”.

Pioggia di critiche Nel suo messaggio critica quindi il fatto che il riposo sia un “privilegio” per pochi, ma le cartoline della sua vacanza elitaria non sono piaciute a tutti. Sul suo profilo Instagram in poco tempo sono infatti fioccate le critiche e i giudizi negativi. C’è chi le consiglia di cambiare la comunicazione, perché ostentare le sue vacanze di lusso offende chi non può permettersele, chi l’accusa di essere incoerente, perché proprio nei giorni di relax pubblicizza prodotti cosmetici volti a omologare le donne al canone di bellezza imperante e chi le ricorda che l’atto politico di cui parla esiste già e si chiama sciopero, non vacanza. Tra le tante critiche, tuttavia, qualcuno la difende e fa notare che la sua era una riflessione generale sulla necessità del riposo per gli esseri umani.