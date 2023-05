Barbara d’Urso, parata di vip alla super festa di compleanno: foto e video della serata

Una festa all’insegna della gioia, del divertimento e di tanti, tantissimi amici: Barbara d’Urso ha celebrato così i suoi 66 anni, con un party organizzato alla perfezione per rendere memorabile la serata. La location scelta è stata il ristorante Penelope a Casa Milano, allestito per l’occasione con ogni dettaglio che, dal cibo alla musica passando per il karaoke, offrisse agli invitati ogni opportunità per divertirsi.

E loro, gli ospiti della conduttrice di Pomeriggio Cinque, hanno colto tutte le occasioni messe a disposizione dalla festeggiata, al centro di un evento di cui è stata assoluta protagonista: abito nero, calze a rete e immancabili tacchi a spillo, Barbara d’Urso si è cimentata in balli e canti, circondata da moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Alba Parietti, Massimo Boldi, Eva Grimaldi, Imma Battaglia; e ancora Mietta, Fausto Leali, Nick Cerioni, Rovazzi, Vladimir Luxuria, Marco Carta: questi alcuni dei vip ripresi nei video pubblicati in rete dalla stessa Barbara d’Urso a cuì è stato dedicata anche la canzone “Sei Bellissima” durante il fatidico taglio della torta.

“Girls just wanna have fun” si legge a corredo della prima raccolta di foto della serata, seguita da un altro post che ha rimarcato la gioia della sua serata con l’immancabile frase “col cuore”. E anche sui social, una valanga di commenti è arrivata per lei “perché si avveri tutto cio che desideri di piu dalla vita”, come le ha augurato l’amica Patrizia Pellegrino.