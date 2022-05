Tragedia per Nick Cave: muore il secondo figlio Jethro a 31 anni

Nick Cave è stato colpito da un altro tragico lutto: prima la figlio Arthur, scomparso nel 2015 a causa di una drastica caduta da una scogliera, ora il secondo figlio, Jethro, morto all’età di 31 anni.



A confermare la scomparsa del giovane, attore e modello, è stato lo stesso Cave, che in una nota ha scritto: “Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento”.

Jethro era nato a Melbourne nel 1991, da Nick e dalla madre Beau Lazenby, ma aveva scoperto che Nick Cave era suo padre solo quando aveva già otto anni. Dieci giorni dopo la nascita di Jethro è venuto al mondo il secondo figlio di Nick, Luke, dalla sua prima moglie Viviane Carneiro.



“È stato un periodo difficile, ma alla fine è stato fantastico. Con mio eterno rammarico, non ho avuto molti contatti con Jethro nei primi anni, ma ora ho un ottimo rapporto con lui”, aveva dichiarato Cave, dopo aver ripreso a vedere il figlio.



Di recente al ragazzo era stata diagnostica la schizofrenia.

All’inizio di quest’anno era stato arrestato per aver aggredito sua madre, Beau, a Melbourne e la scorsa settimana era stato rilasciato su cauzione dal Melbourne Remand Center, con l’indicazione di sottoporsi ad un trattamento per abuso di sostanze e ad evitare il contatto con sua madre per due anni.

Durante la lettura degli obblighi a cui attenersi Jethro è apparso solo tramite collegamento video.

Nel 2018 il giovane modello era stato già condannato per aggressione ai danni della fidanzata di allora. §



Non sono ancora state rese note le cause del decesso.