Marilyn di Andy Warhol, l’asta record: venduta per 195 milioni di dollari

La celebre serigrafia dell’artista statunitense è stata aggiudicata al gallerista Larry Gagosian. In beneficienza il ricavato

È record nel mondo delle aste e dell’arte: un iconico ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Andy Warhol è stato battuto da Christie’s per 195 milioni di dollari (184 milioni di euro), il prezzo più alto mai pagato in un’asta per un’opera d’arte del XX secolo (e per un’opera d’arte americana venduta all’asta).

“Shot Sage Blue Marilyn” fu dipinta dal re della Pop art nel 1964, due anni dopo la morte della star di Hollywood. L’immagine di Marilyn riprende una foto promozionale scattata per il film dell’anno prima Niagara. Si tratta di un ritratto di Marilyn con i capelli in giallo, ombretto azzurro e labbra rosso vivo. Warhol trasformò il ritratto in una icona pop modificandone i colori, il volto rosa color gomma americana, le labbra rosso rubino e l’ombretto azzurro sulle palpebre, in uno sfondo d’insieme verde salvia. Il grande artista pop dipinse cinque versioni con diversi sfondi: rosso, arancione, blu, blu salvia (quello appunto messo all’asta) e turchese.



In un’affollata asta a Manhattan l’opera è stata venduta in appena quattro minuti a Lerry Gagosian e ha battuto il precedente record delle “Donne di Algeri” di Pablo Picasso, che nel 2015 avevano fruttato 179,4 milioni di dollari. Il prezzo pagato è vicino a quello della base d’asta (Christie’s aveva pronosticato 200 milioni di dollari come massimo della stima di partenza) e tutto il ricavato andrà in beneficenza alla Thomas and Doris Ammann Foundation di Zurigo.