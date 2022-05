Joice Figueirò partorisce sulle note di Enter Sandman

La band Metallica ha rilanciato la notizia in una storia su Instagram con lo scatto del bambino

È nato a ritmo heavy metal il piccolo Luan Figueirò. È successo l’altra sera durante un concerto dei Metallica a Curitibo nello stadio Pereira, in Brasile.



Joice Figueirò, tatuatrice, aveva comprato i biglietti per il concerto tre anni fa, prima che la pandemia chiudesse stadi e teatri. E quando finalmente la sua band preferita ha annunciato la data dello show non ci ha pensato due volte, sebbene fosse alla 39esima settimana di gravidanza. Il piccolo però non ha voluto attendere e tre canzoni prima della fine dello spettacolo è venuto al mondo, sulle note di “Enter Sandman”.

“Come avrei potuto mai immaginare di essere allo show dei @metallica alla 39a settimana di gravidanza e questo ragazzo decide di nascere proprio lì, 3 canzoni prima della fine dello spettacolo, al Couto Pereira al suono di Enter Sandman?” ha scritto Joice mostrando lo scatto del neonato: “Ad ogni spettacolo a cui vado, qualcosa deve succedere, ma questa volta penso di essermi superato. Luan Figueiró è venuto al mondo il 05/07/2022 alle 23:15 scuotendo tutte le strutture metalliche“.

I Metallica non sono rimasti insensibili al lieto evento e nelle loro storie Instagram hanno postato lo scatto in cui Joice racconta in inglese i dettagli della vicenda.

“L’intera giornata è stata da pazzi” ha scritto la donna, scherzando sul fatto di voler chiamare il figlio James Ulrich, un omaggio al frontman dei Metallica James Hetfield e al batterista Lars Ulrich. Alla fine però ha scelto Luan.