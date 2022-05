Eurovision song contest 2022: gli artisti più forti sui social

Il report di Inflead analizza le performance social degli artisti, degli ospiti e dei conduttori dell’Eurovision



Citazioni da “Brividi”, pronostici, applausi… Alla vigilia della prima serata, l’Eurovision ha già monopolizzato non solo le conversazioni in tv, ma anche e soprattutto quelle sui social. Quest’anno più che mai, con il ritorno del festival in Italia, sono sempre di più gli spettatori e gli influencer che partecipano attivamente alle discussioni online, creando fenomeni virali e veri e propri trend, capaci di influenzare positivamente la popolarità degli artisti coinvolti.

Per dimostrarlo, Inflead, piattaforma di influencer marketing intelligence, pubblica oggi la prima di una serie di analisi che andranno a delineare l’andamento della popolarità sui social degli artisti coinvolti. Si parte con una fotografia della situazione attuale: quali sono gli artisti che alla vigilia della manifestazione hanno raccolto più successo sui social?

L’analisi è stata condotta sui due social più in voga del momento, Instagram e TikTok. In particolare, per ogni profilo esaminato, sono stati analizzati il numero di follower, l’engagement e il sentiment dei commenti.

I risultati

Cantanti con il più alto numero di follower su Instagram: a guidare la classifica, in ordine, sono:

Sam Ryder (Regno Unito), 3.738.502 Blanco (Italia), 2.170.407 Achille Lauro (San Marino), 1.755.390

La stessa analisi è stata fatta su TikTok, la piattaforma che sta conquistando il mondo della musica:

Sam Ryder (Regno Unito), 12.300.000 Mahmood (Italia), 786.600 Blanco (Italia), 492.900

Cantanti con il più alto tasso di coinvolgimento su Instagram: si tratta di un’analisi che tiene in considerazione l’engagement medio, e cioè la quantità di interazioni realizzate – likes, commenti e visualizzazioni:

Lumix (Austria), 30,0% Pia Maria (Austria), 29,2% Rosa Linn (Armenia) 25,8%

La stessa analisi è stata fatta su TikTok: i risultati indicano che gli artisti che hanno generato un crescente interesse e coinvolgimento del proprio pubblico sono:

Monika Liu (Lituania), 107,6% Amanda Georgiadi Tenfjord (Grecia) 84,2% Pia Maria (Austria), 76,8%

Cantanti con il sentiment dei commenti più positivo su Instagram:

Pia Maria (Austria), 75,22% Vladana (Montenegro), 71,4% Ahez (Francia), 70,84%

Cantanti con il sentiment dei commenti più positivo su TikTok: