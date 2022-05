Eurovision 2022: tutto quello che c’è da sapere

L’ordine di uscita, le esibizioni, gli ospiti: tutto quello che c’è da sapere sulla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022

L’Eurovision Song Contest 2022 è pronto a trascinare per tre giorni l’Italia e l’Europa in un turbinio di musica, giochi di luce e varietà in grado di allietare gli spettatori.



Cosa dobbiamo sapere di questa prima semifinale, in onda martedì 10 maggio alle 21 su Rai1 e in streaming su RaiPlay e sul canale ufficiale di YouTube dell‘Eurovision?



A condurre la serata Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, il commento di Rai1 è affidato a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, affiancati da Carolina Di Domenico. I veri protagonisti sono i 17 Paesi che saliranno sul palco del Pala Olimpico di Torino per acceddere alla finale di sabato 14 maggio.

La scaletta ufficiale della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in ordine di uscita:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

I favoriti alla vittoria sono gli ucraini Kalush Orchestra che hanno ottenuto un permesso speciale per partecipare all’Eurovision, si esibiranno nella canzone Stefania, dedicata alla madre del frontman Oleh Psiuk e saranno in gara nella prima serata.



Grandi favoriti, sono anche Mahmood e Blanco, per l’Italia, e la svedese Cornelia Jakobs.



Nella prima serata tra gli ospiti, Diodato che nel 2020 avrebbe dovuto gareggiare all’Eurovision con “Fai rumore” ma fu annullata a causa della pandemia, Dardust e Benny Benassi per un medley dei più grandi successi della dance italiana, in collaborazione con la band inglese Sophie and the Giants. Mentre la seconda serata accoglierà il Il Volo, che nel 2015 arrivarono terzi. Per la finale, sono previsti Gigliola Cinquetti e gli attesissimi Måneskin, che avranno l’onore di consegnare il microfono di vetro al prossimo vincitore e presenteranno il nuovo singolo Supermodel. Il brano sarà lanciato in radio e su tutte le piattaforme musicali internazionali venerdì 13 maggio e sarà presentato per la prima volta dal vivo dalla band alla finale dell’Eurovision 2022 a Torino.