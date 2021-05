Rete 4, stasera torna “Quarta Repubblica”

Michele Santoro torna dopo 22 anni in uno studio Mediaset ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”, il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda in prima serata su Retequattro.



Nel corso della serata, tra i temi che verranno affrontati: il caso della “Loggia Ungheria” che ha provocato spaccature all’interno della Procura di Milano e del Consiglio Superiore della Magistratura, con il parere del giurista Carlo Nordio, le divisioni e proteste sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia e le polemiche sul politicamente corretto.



E ancora, un “faccia a faccia” tra Nicola Porro e Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci.



Tra gli ospiti della puntata anche: il deputato Alessandro Cattaneo (FI), Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Giulia Merlo, Anselma Dall’Olio, Guido Crosetto, Moni Ovadia e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, nel corso della serata, gli interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.