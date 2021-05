Rai3, stasera nuovo appuntamento con “In barba a tutto”

L’amore nonostante tutto è il tema della nuova puntata “In barba a tutto”, il late show di Luca Barbareschi in onda in diretta, alle 23.15, su Rai3. Primo dei tre ospiti Sergio Rubini, con il quale sarà un momento di trasmissione divertente, ironico ma anche sentimentale. Si parlerà di amore per le donne, per il cinema, per gli ideali e per le proprie origini. E non mancheranno ricordi curiosi, come quando, sul set del film “La passione di Cristo” di Mel Gibson, venne messo sulla croce per interpretare il buon ladrone, o quando abbandonò le prove di American Buffalo per inseguire un amore in Norvegia. Poi Ilona Staller, che racconterà la sua stagione da parlamentare, le sue campagne elettorali e le proposte legate alla libertà sessuale e alla difesa dell’ambiente condotte insieme a Moana Pozzi. Infine Luca Barbareschi incontrerà il giovane chef stellato Diego Rossi, famoso per provocatorie creazioni culinarie. Il suo menu infatti è composto da animelle, coratella, rognoni, cuore, polmone. E’ il re del “non si butta nulla”, il sovrano dello scarto, con cui inventa panini estremamente originali.