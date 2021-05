Emma Marrone da cantante ad attrice: è sul set per la sua prima fiction!

Emma Marrone sveste i panni della cantante per vestire nuovamente quelli da attrice. Scopriamo insieme le novità.

Emma Marrone ha trovato il successo riuscendo a vincere il talent Amici, nel 2008. Da allora, la cantante ha incassato un successo dietro l’altro. Ha partecipato due volte a Sanremo: la prima volta nel 2011, dove ha interpretato “Arriverà” insieme al gruppo musicale Modà, classificandosi al secondo posto.

La seconda volta, invece, nel 2012, è salita sul palco dell’Ariston da sola, portando la canzone “Non è L’Inferno“, con la quale ha vinto la kermesse canora.

Qualche anno fa, Emma Marrone è stata scelta dal regista Gabriele Muccino come attrice per il suo nuovo film “A Casa Tutti Bene“. Il film, campione di incassi del 2018, è stato il vincitore di un David di Donatello.

Dopo la lavorazione di questa pellicola, la cantante salentina è tornata a vestire i panni dell’attrice. Infatti, a metà marzo sono iniziate le riprese dell’omonimo film, solo che questa volta sarà una serie tv per Sky e Now Tv.

La serie tv sarà composto da otto episodi e racconta le vicende della famiglia Ristuccia, che gestisce un famoso ristorante a Trastevere, nel cuore di Roma, da 40 anni.

Emma Marrone si prepara al nuovo tour, che inizierà a Giugno all’Arena di Verona

La cantante è molto entusiasta di vestire nuovamente i panni dell’attrice, ma non dimentica il suo primo amore, ovvero la musica.

Infatti, la Marrone si prepara al suo nuovo tour che partirà dal mese prossimo. Qualche tempo fa, Emma aveva pubblicato un post su Instagram, in cui rivelava proprio l’imminente tour. Si inizia dall’Arena di Verona. Sui social si può leggere, infatti “Vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze covid)”.

L’uscita della serie tv è prevista per l’autunno del 2021. E potremmo vedere la cantante vestire il ruolo di Luana. Emma Marrone ha avuto l’onore di recitare accanto a grandi attori, come Laura Morante e Francesco Acquaroli.

Ed Emma Marrone conclude il post scrivendo “Per la musica, per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi“.

Questo ultimo anno e mezzo è stato molto difficile, anche, per tutti gli artisti. E non vediamo l’ora di poter sentire nuovamente i nostri artisti preferiti dal vivo!

formatonews.it