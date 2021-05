Dragon Ball Super, nuovo film nel 2022 con un personaggio inatteso

Si tratta del sequel della pellicola uscita nel 2018: a dare l’annuncio il creatore Akira Toriyama. Scopri tutti i dettagli

Toei Animation ha annunciato che un nuovo film di Dragon Ball Super uscirà nel 2022. Akira Toriyama, creatore della celebre saga, ha confermato la notizia dicendo che si occuperà della produzione della storia e dei dialoghi. “La nuova uscita sarà il secondo film basato su Dragon Ball Super. Il primo film del 2018 è stato un grande successo, con un record mondiale al botteghino di oltre 120 milioni di dollari”, ha fatto sapere. Toriyama ha poi anticipato che ci sarà un personaggio inatteso: “Non posso rivelare molto della trama ancora, ma siate preparati ad eventi estremi, che potrebbero portare un inaspettato personaggio. Ci avventureremo in un territorio inesplorato in termini di estetica visiva per offrire al pubblico qualcosa di incredibile, quindi spero che non vediate l’ora che arrivi il nuovo film!”.

Dragon Ball Super: Broly, arriva il sequel del film

Il film che uscirà nel 2022 – una data non è stata ancora stabilita dato il periodo storico che stiamo vivendo – succederà al primo della saga, uscito nelle sale nel 2019, dal titolo Dragon Ball Super: Broly. Film che racconta la storia dei tre Saiyan – Goku, Vegeta e Broly – che si sono dispersi dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta. Due di loro hanno la Terra come seconda casa, mentre il terzo, il più potente di tutti, cresce solo con un grandissimo desiderio di vendetta. I loro destini s’incrociano in uno scontro finale che è riuscito a rievocare negli spettatori i fasti e le atmosfere che hanno reso unica la serie animata.

