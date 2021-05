Damiano dei Måneskin, la prima foto con la fidanzata Giorgia Soleri dopo quattro anni

Il leader della band, vicintrice a Sanremo, ha deciso di rompere il silenzio e confermare ai fan la relazione con Giorgia Soleri, di tre anni più grande. I due erano stati visti insieme anche al Festival della Canzone, ma, allora, avevano preferito declinare ogni commento

L’annuncio ha avuto poco di formale. Damiano David, frontman dei Måneskin, ha infilato fra le proprie Instagram Stories una foto assieme alla fidanzata, la venticinquenne Giorgia Soleri. «Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?», ha scritto il cantante, senza nulla aggiungere alla propria, improvvisa rivelazione. Damiano, tre anni più giovane della compagna, la ragazza tatuata che, nello spot della Moretti, siede di fronte a un suocero rigoroso, non ha voluto fornire alcun particolare sulla propria storia sentimentale, che – numeri alla mano – dovrebbe essere iniziata qualche mese prima della partecipazione ad X Factor.

Damiano ha condiviso una foto, ed una soltanto. E la ragazza l’ha poi pubblicata a sua volta, scegliendo lo stesso riserbo del fidanzato. Giorgia Soleri non ha aggiunto nulla sul rapporto con il cantante, che parte del pubblico aveva ipotizzato poter esistere già a Sanremo. In occasione del Festival, la presenza della modella, che online si definisce una «femminista guastafeste», era stata notata dai fan più attenti. Che, controllando con minuzia le Stories dell’uno e dell’altro protagonista, si erano accorti che i due, con tutta probabilità, condividevano la stessa camera da letto. Soleri e Damiano, allora, non avevano commentato l’indiscrezione, e nemmeno lo hanno fatto nel weekend passato, quando, insieme, hanno deciso di rendere pubblico il proprio (lunghissimo) segreto.

(Claudia Casiraghi Vanity Fair)