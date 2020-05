Paolo Bonolis tra pochi mesi diventerà nonno, ma teme di non poter andare a trovare il nipotino: ‘Non so se sarà possibile prendere aerei per gli Stati Uniti’

Il conduttore 58enne parla per la prima volta della gravidanza della figlia. Martina Anne Bonolis è incinta del suo primo figlio

Paolo Bonolis è felicissimo di stare per diventare nonno per la prima volta. Il 58enne durante una diretta social ha raccontato che nonostante tutto ci sono delle piccole gioie che arrivano con l’invecchiamento. Sua figlia Martina Anne, che vive a New York ed è nata dal matrimonio con Diane Zoeller, è infatti incinta.



“Mia figlia dovrebbe probabilmente partorire in quel di agosto o settembre. Sono felicissimo, soprattutto per lei”, ha spiegato parlando con Er Faina, volto web ed ex protagonista di ‘Temptation Island Vip’, su Instagram. “Ancora non sono nonno, lo sarò. Diciamo che… è il fascino sottile della decomposizione delle carni. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell’umido del vecchiume c’è anche diventare nonno”, ha poi aggiunto. Però ci sono anche grandi preoccupazioni e il timore che per lui sarà molto difficile poter andare a trovare la figlia e conoscere il nipotino, almeno per qualche tempo.

“Credo che avremo la difficoltà di andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti. Indipendentemente dal fatto che gli aerei partano, potrebbero non atterrare… Non so che succederà. L’importante è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che ci sarà anche in me”, ha aggiunto. Oltre a Martine Anne, Paolo è padre anche di Stefano, nato sempre dal primo matrimonio, e di Silvia, Davide e Adele, avuti invece con l’attuale moglie Sonia Bruganelli, sposata nel 2002.





