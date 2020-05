Nicki Minaj è incinta? Ecco cosa sta accadendo e le sue parole

Stando alle indiscrezioni e ad alcune sue curiose affermazioni, sembrerebbe che Nicki Minaj sia incinta. Scopriamo quello che sta accadendo alla rapper

Sono passati soltanto pochi mesi da quando Nicki Minaj, a sorpresa, ha sposato Kenneth Petty, col quale aveva una relazione da poco più di un anno. Nonostante le previsioni, però, tutto sembrerebbe funzionare al meglio per la coppia, che nel mentre pare stia già pensando di allargare la famiglia. Stando alle indiscrezioni, infatti, sembrerebbe proprio che l’amatissima rapper sia incinta, così come Gigi Hadid, e che sia in attesa del suo primo figlio. Ma cosa ha portato i fan a tale convinzione? Ad insospettire sono state proprio alcune recenti dichiarazioni della Minaj, che rispondendo alle domande dei followers su Twitter, ha ammesso di avere, negli ultimi giorni, nausee e strane voglie. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho la nausea e vado spesso al bagno. Secondo voi, cosa significa questo?”

Come se non bastasse, Nicki Minaj ha spiazzato i suoi fan affermando:

“Tra un paio di mesi vi sorprenderò con un pancione!”

“Lei sta sicuramente mangiando bene in California durante la quarantena dovuta al Coronavirus, iniziata il 19 marzo. Sta mangiando per due: al bambino sono offerti dei cibi succulenti! La rapper ha anche detto di avere ‘voglie’ di carne e insalata, come se fosse davvero incinta.”

Tuttavia i criptici messaggi postati da Nicki Minaj potrebbero stare a significare ben altro. Non è detto, infatti, che la cantante sia incinta. La rapper, come sappiamo, solo qualche mese fa ha pubblicato il singolo promozionale Yikes, che anticipa il nuovo album di inediti, in uscita nelle prossime settimane. I riferimenti postati su Twitter, dunque potrebbero stare solo a significare che a breve il disco vedrà finalmente la luce, a due anni dall’ultimo progetto, Queen. Ma sarà realmente questa la verità? Non resta che attendere news in merito per scoprire cosa starà accadendo.

