La proposta di matrimonio di Sossio: “Ursula, mi vuoi sposare?”

Dopo la bimba, nozze in vista per la coppia del trono over di “Uomini e Donne”

Dopo la nascita di Bianca, adesso Sossio e Ursula sono pronti a diventare marito e moglie. L’ex gieffino e cavaliere del trono over di “Uomini e Donne” ha infatti chiesto la mano della compagna davanti a Maria De Filippi e Alfonso Signorini: “Voglio vivere la nostra favola per tutta la vita. Mi vuoi sposare?”

Il video messaggio – La coppia è entrata in studio ma poi Sossio, fingendo un problema al microfono, è andato dietro le quinte. Nel frattempo Ursula ha visto un romantico video, in cui il compagno le dichiarava tutto il proprio amore. Dalle scale è poi sceso il futuro sposo, con un mazzo di girasoli e un anello nascosto nella tasca.

La proposta di matrimonio – Dopo essersi inginocchiato di fronte a Ursula ha quindi fatto la proposta: “Sono due anni che vivo una favola ma non mi accontento. Questa favola la voglio vivere per tutta la vita, Desidero invecchiare con te, ma manca un piccolo particolare per chiudere il cerchio. Vuoi diventare mia moglie?”.

Due promesse mantenute – Emozionatissima e raggiante, la donna gli ha porto la mano per infilare l’anello. “Devi metterlo anche se non rispondo, Vuoi diventare mio marito?”, ha poi chiesto lei. Dentro la casa del “Grande Fratello Vip” l’ex calciatore le aveva promesso di sposarla e così è stato. “Come ti ho detto che saresti diventata la mamma di mio figlio, oggi sono qui per chiederti se vuoi diventare mia moglie”, ha ribadito Sossio.

tgcom.24.mediaset.it