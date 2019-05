Stasera torna su Canale 5, “Ciao Darwin”. La sfida di questa settimana sarà Juve vs Tutti. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma.

Grande successo sul web per la bellissima Madre Natura apparsa nella scorsa puntata: Alba Vejseli. La modella di 23 anni, per metà albanese e per metà greca, vive a Milano, è molto attiva sui social ed è appassionata di sport. Attesa per la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa puntata.