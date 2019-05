Rai e Salone Libro: gli appuntamenti di domani

Storia protagonista dello stand Rai per le presentazioni firmate Rai Libri di sabato 11 maggio. Si comincia alle 11.35, con Cristoforo Gorno, autore televisivo, esperto e studioso di storia, che presenta con Piergiorgio Odifreddi “Io sono Cesare, memorie di un giocatore d’azzardo”. Una storia straordinaria raccontata come un’autobiografia. Nel memoriale che scrive a Gaio Ottavio – futuro Cesare Augusto – Giulio Cesare ripercorre in prima persona i momenti cruciali della sua vita vissuta come un lancio di dadi.

Alle 12.30 arriva Vincenzo Mollica che con Monica Maggioni – Amministratore delegato di Rai Com – parla del suo nuovo lavoro letterario, il libro di aforismi “Scritto a mano pensato a piedi”. Sul palco anche le performance dell’attrice e imitatrice Gabriella Germani, che leggerà alcuni passi del volume interpretando diversi personaggi.

Pomeriggio ancora in compagnia dell’Ad di Rai Com, Monica Maggioni che, alle 18.15, intervistaAlberto Angela allo stand Rai per parlare di “Come eravamo”, una collana di venti volumi che dagli Etruschi arriva all’unità d’Italia. Un po’ la nostra storia raccontata attraverso la vita quotidiana di una famiglia.

Ancora intrattenimento, inoltre, con le dirette di Radio3, presenza fissa del Salone con le sue trasmissioni “L’Idealista” e “Farhenheit”, con Marino Sinibaldi e puntata speciale di “Radio1 Plot Machine” il programma per scrittori in erba condotto da Vito Cioce. Ancora spazio per i più piccoli con “La posta di YoYo”, con Carolina e Lallo, e “Porte Aperte” a bambini e ragazzi nel quale scoprire, grazie alla presenza dei professionisti Rai del Centro di Produzione di Torino, come si realizza un programma televisivo o una diretta radiofonica, come funziona una regia tv e una telecamera.