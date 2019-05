“Masterchef”, Bastianich vuole lasciare

Dai fornelli alla sala di registrazione. Dopo 8 lunghi anni come giudice di Masterchef Italia, Joe Bastianich ha deciso di cambiare, lasciando il suo ruolo di giudice per inseguire la sua seconda grande passione: la musica.

Con un video su Instagram ha raccontato ai suoi fan ciò che lo attende in futuro: il primo disco di inediti, un tour per promuovere le sue canzoni in giro per l’Italia e, probabilmente, un ritorno in televisione. Non più assaggiando piatti ma parlando di note e canzoni: “Sono in trattativa, vediamo”.

Bastianich, nel suo messaggio, ha raccontato quanto il talent di sky sia stato importante per la sua vita: “È stata una grande occasione, in cui ho lavorato e incontrato persone stupende, trovato colleghi di lavoro che stimo e che posso considerare amici e che negli anni mi ha portato ad evolvere con il programma mostrando di più chi sono e mia storia. Non è stata una decisione facile ma sento che è arrivato il momento per dedicarmi a nuove avventure, soprattutto alla musica, una mia passione da sempre”.

A dare l’annuncio dell’abbandono era stato un altro giudice di Masterchef, Giorgio Locatelli, intervenuto nel programma “E poi c’è Cattelan” condotto dal presentatore di X Factor: “Abbiamo già iniziato a girare le nuove puntate ma siamo rimasti solo in tre: io, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Joe non ci sarà quest’anno”.

Nei giorni scorsi si erano diffuse voci che vorrebbero Bastianich approdare, insieme ad Achille Lauro, al talent musicale per eccellenza. Ma per ora, senza conferme ufficiali, non si può che chiudere citando il saluto del ristoratore italo-americano ai suoi fan: “Ci vediamo presto in televisione o magari sopra un palco”.

