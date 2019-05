“Ballando con le stelle”. Arcuri: “Mi è dispiaciuto quando hanno detto che non riesco a mettere la personalità all’interno del ballo”

In attesa della prossima puntata di Ballando con le stelle, Manuela Arcuri, concorrente molto discussa di questa edizione, si sfoga a La vita in Diretta parlando delle critiche ricevute dai parte dei giudici che le hanno fatto più male. Eliminata provvisoriamente nella scorsa puntata la Arcuri tenterà di rientrare in gara nella prossima puntata ma, la bella show girl fa già dei bilanci sulla sua esperienza. “Le critiche sono tutte costruttive quindi io le accetto, non essendo una ballerina ed essendo lì per imparare” ha dichiarato l’attrice parlando di quanto per lei la partecipazione a Ballando con le stelle sia stato un percorso difficoltoso in cui si è impegnata molto e che le è costato molta fatica.

Sembra proprio per questo che l’ex concorrente non ha incassato bene le critiche di alcuni giudici, soprattutto quelle riguardo alla sua femminilità: “Mi è dispiaciuto quando hanno detto che non riesco a mettere la mia personalità all’interno del ballo e non riesco ad essere così femminile e sensuale come potrei essere nella vita”. Durante l’intervista e prima di mandare un video su Manuela Arcuri a Ballando con le stelle, la conduttrice Francesca Fialdini ha voluto esprimere il suo apprezzamento nei confronti dell’attrice e, in qualche modo, rincuorarla dopo le feroci critiche ricevute nel programma di Milly Carlucci. “A Ballando con le stelle qualcuno ha osato mettere in dubbio il tuo fascino. Onestamente come donna tu mi piaci molto, come Manuela mi piaci molto e mi sta arrivando molto la tua persona”.

