Nitro è… un “Outsider” con una doppia anima rap e rock

L’artista torna a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro in studio con il suo quinto album

Nitro è un vero “Outsider”, come il titolo del suo nuovo progetto discografico, uscito il 7 aprile. L’artista torna a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro in studio con un album (il quinto) in cui le sue due anime, rap e rock, sono cucite insieme in 14 tracce che raccontano un viaggio. Tra rime crude e versi più introspettivi, c’è il segno di una crescita personale: da un lato l’essenza urban, che affonda le radici nell’hip hop old school, dall’altro il lato rock, che trova ora la sua massima espressione in un sound di distorsioni sporche, bassi potenti e versi urlati dritti in faccia.

Nitro non si distingue solo per l’energia delle rime e le sonorità sperimentali, ma anche nella scelta dei suoi compagni di viaggio. I featuring di “Outsider” ci dimostrano come ancora una volta il rapper si confermi un vero talent scout, accostando a colleghi affermati del panorama urban attuale, nomi di giovani artisti della nuova scena su cui non si può non puntare l’attenzione.

Questa la tracklist dell’album e le sue speciali collaborazioni:

Control (prod. Low Kidd, Mike Defunto)

Aanyway (prod. Yazee, Mike Defunto)

Paranoia feat. Sally Cruz (prod. Mike Defunto)

Ooutsider (prod. Mike Defunto)

In Heaven feat. Ernia (prod. Low Kidd)

Snakes (prod. Low Kidd)

Ti direi (prod. Mike Defunto)

Bmw (prod. Low Kidd)

Fiori (prod. Mike Defunto, Low Kidd)

Fangoria feat. Kid Yugi (prod. Low Kidd)

Full Immersion feat. Fresh Mula, Il Ghost (prod. Mike Defunto, Stabber)

Nnf (prod. Mike Defunto)

Abissi (prod. Mike Defunto)

Deahthnote feat. Phil De Payne (prod. Low Kidd)

Per l’occasione, il rapper vicentino non si accontenta di costruire un progetto discografico senza compromessi, ma si spinge oltre, dando vita alla mostra temporanea “OUTSIDER VISUAL GALLERY” che sarà aperta venerdì 7 e sabato 8 aprile a Milano (DAZI MILANO – Piazza Sempione 1 – dalle ore 10.00 alle 2.00). Un’esposizione di 14 opere realizzate da altrettanti crypto-artisti italiani, liberamente ispirate alle tracce dell’album.

Il concept della mostra, curata da Mendacia ed Holy Club Digital art gallery, e del disco, ruota infatti proprio intorno al significato di “OUTSIDER” termine usato per definire chi decide di vivere controcorrente, rifiutandosi di amalgamarsi alla corrente e alle mode del momento.

Da martedì 11 aprile inoltre Nitro presenterà il suo nuovo album con xx tappe instore in giro per l’Italia. Questi tutte le date dove i fan potranno incontrare il rapper:

Martedì 11 aprile – Bologna – Semm Music Store & More – ore 18.00

Mercoledì 12 aprile – Milano – Dischi Volanti – ore 18.00

Giovedì 13 aprile- Roma – Discoteca Laziale – ore 17.00

Venerdì 14 aprile Lucca – Sky Stone & Songs – ore 15.30

Venerdì 14 aprile – Firenze – Galleria Del Disco – ore 18.00

Domenica 16 aprile- Varese – Varese Dischi – ore 16.00

Lunedì 17 aprile – Vicenza – Saxophone – ore 18.00

Giovedì 20 aprile – Caserta – Juke Box – ore 15.00

Giovedì 20 aprile Napoli – Gommalacca Records – ore 18.00

Ma le sorprese non finiscono qui, l’artista ha annunciato anche i primi live dell’”OUTSIDER SUMMER TOUR”, una serie di concerti che porteranno Nitro sui palchi dei migliori festival italiani. Di seguito tutti gli appuntamenti finora confermati:

1 giugno – Bastia Umbra (PG) – CHROMA FESTIVAL

17 giugno – Calanchi del Cannizzola (EN) – FESTIVAL DEI CALANCHI

24 giugno – Padova – SHERWOOD FESTIVAL

25 giugno – Bologna – OLTRE FESTIVAL

29 giugno – Firenze – VIPER SUMMER FESTIVAL

7 luglio – Legnano (MI) – RUBGY SOUND FESTIVAL

30 luglio – Bellaria Igea Marina (RN) – OLTRE A MARE

3 agosto – Gallipoli (LE) – SOTTOSOPRA FEST

11 agosto – Brescia – RADIO ONDA D’URTO

2 settembre – Altamura (BA) – WALLRIDE FESTIVAL



Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. “GarbAge”, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi e certificato disco d’oro, è stata nel 2020 la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait. Nel 2021 è uscito invece “GarbAge Evilution”, Con la produzione firmata da MACHETE – crew di cui Nitro è membro – e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano.