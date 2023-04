“L’Isola dei Famosi”, Corinne Clery concorrente ufficiale

L’attrice francese sarà una delle componenti del cast della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi

A “L’Isola dei Famosi” sbarcherà anche Corinne Clery. L’attrice francese sarà una delle naufraghe che parteciperà alla nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che prenderà il via il 17 aprile in prima serata su Canale 5. Ad annunciarlo è stato il profilo ufficiale Instagram del programma.

Chi è Corinne Clery

Nata a Parigi il 23 marzo 1950, il suo vero nome è Corinne Marie Picolo. Nei primi anni della sua carriera la nuova naufraga de “L’Isola dei famosi” aveva utilizzato lo pseudonimo di Corinne Piccoli, per poi adottare definitivamente quello di Corinne Clery. Attrice di grande successo, ha iniziato a recitare a soli 17 anni ma il film che l’ha lanciata è stato Histoire d’O, pellicola erotica del 1975. Uno dei ruoli per cui viene ricordata maggiormente all’estero, col nome di Corinne Dufour, è quello di Bond girl nel film della saga di James Bond, Agente 007 “Moonraker – Operazione spazio” del 1979. Più recentemente ha lavorato anche in tv, partecipando alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip” nel 2017.

Corinne Clery, vita privata

Nel 1967, Corinne Clery ha sposato il produttore Hubert Wayaffe, da cui ha avuto l’unico figlio: Alexandre. Al 2004, invece, risale il matrimonio con l’arredatore Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi: i due sono rimasti insieme fino al 2010, anno della scomparsa di lui. Nel 2017 ha avuto una relazione sentimentale con Angelo Costabile, da cui poi si è separata.