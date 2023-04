Giovanni Allevi festeggia: “Secondo gli ultimi esami sto andando alla grande”

Il compositore sorride nel suo scatto social con cui condivide la bella notizia con i follower

Giovanni Allevi festeggia con i follower la bella notizia appena ricevuta: “Secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande” scrive in un lungo post a corredo della foto che lo ritrae sorridente, anche se sul letto d’ospedale. Al musicista e compositore è stato diagnosticato un mieloma a giugno 2022 e in questi mesi di lotta contro la malattia non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni.

“Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno (è nato il 9 aprile 1969, ndr). Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!” ha scritto Giovanni Allevi nel suo post social, raggiante per la bella notizia appena ricevuta.

La musica al primo posto

Anche durante la malattia, il pensiero di Giovanni Allevi corre sempre alla sua grande passione. In un post qualche giorno fa ha scritto: “Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo”.