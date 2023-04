“Amici”, il ballerino Samu: “Il ritorno alla normalità è stato uno schiaffo”

A “Verissimo” il quinto eliminato dal serale del talent di Maria De Filippi: “Per fortuna molte persone mi supportano”

Ospite a “Verissimo” Samu (Samuele Segreto), quinto eliminato dal serale di “Amici 22”, parla della sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi e della borsa di studio che ha vinto. “Il ritorno alla normalità è stato un po’ uno schiaffo all’inizio. Fortunatamente ho trovato tantissima gente che mi supporta ed ho davvero tante cose belle da fare quindi mi son detto: non è stata poi così drammatica l’uscita dalla scuola”.

“Avrei volevo proseguire, è normale, ma sono contento così. Ho l’opportunità di andare un anno a New York grazie alla borsa di studio e non posso che essere felice” ha confidato Samu, il ballerino uscito dalla scuola di “Amici” durante la terza puntata del serale. Il ballerino di Emanuel Lo ha perso l’ultimo ballottaggio con Wax del team Arisa-Todaro mentre Ramon, ballerino del team Celentano-Zerbi, era già stato salvato. Prima di abbandonare la scuola, Samu ha ricevuto la notizia della vincita della borsa di studio di un anno per una scuola di danza prestigiosissima, quella fondata dal coreografo Alvin Ailey, “The Ailey School”, che ha formato ballerini del “Cirque du Soleil”, di “Martha Graham dance company” e tantissimi artisti internazionali.