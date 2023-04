Amici, cosa è successo nella quarta puntata del serale e chi è stato eliminato

Quarto appuntamento con la fase finale del programma. Eliminato Alessio, ecco il resoconto della serata

Quarta puntata della fase serale di Amici. Dopo l’eliminazione di Samu, Maria De Filippi riaccende i riflettori sullo studio, al centro gli allievi, supportati dai loro capitani: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Arisa e Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

AMICI, IL RACCONTO DELLA QUARTA SERATA

Prima sfida, Cuccarini-Lo vincono contro Arisa-Todaro

Maria De Filippi apre la serata salutando il pubblico, gli allievi e i professori. La giuria arriva al centro dello studio sfidandosi per decretare quale squadra debba aprire il gioco. La prova consiste nello scoppiare il più velocemente possibile un palloncino sedendocisi sopra. Giuseppe Gioffrè sceglie la terza busta, inizia la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che sfida quella di Arisa e Todaro.

Mattia balla un jive e Angelina canta I’ll Never Gonna Love Again di Lady Gaga. Malgioglio e Bravi votano Angelina, Gioffrè sceglie Mattia. La seconda sfida vede Cricca con Easy on Me di Adele contro Wax con Bagno a mezzanotte. Bravi e Malgioglio danno la vittoria a Wax. La terza e ultima sfida vede Cricca, in duetto con Angelina, sulle note di My Heart Will Go On contro Federica con Sono solo parole. Gioffrè sceglie Federica, Malgioglio e Bravi optano per Cricca consegnando la vittoria alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Lorellca Cuccarini nomina Wax, Emanuel Lo indica Alessio e Mattia. I tre allievi si esibiscono, i giudici fanno prima rientrare Wax in partita e poi mandano Alessio all’eliminazione finale.

Seconda sfida, Celentano-Zerbi vincono contro Cuccarini-Lo

Al via la sfida, Maddalena balla Per un’ora d’amore contro Aaron che canta Somebody To Love. Gioffrè e Malgioglio consegnano la vittoria ad Aaron. È il momento di Angelina che canta Banane e lampone contro Ramon, in duetto con Isobel. Bravi e Malgioglio votano Angelina. La terza prova vede Cricca esibirsi con Talking to the Moon contro Isobel sulle note de La Isla Bonita. Bravi sceglie il cantante, Malgioglio e Gioffrè consegnano la vittoria alla ballerina. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi indica Maddalena e Angelina. I tre giudici assegnano i loro voti: ex aequo tra le due allieve. Maria De Filippi permette ai giurati di uscire e scegliere chi mandare al ballottaggio finale: Angelina.

GUANTO DI SFIDA TRA I PROFESSORI

I professori arrivano al centro dello studio. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo lanciano il guanto di sfida ai colleghi: ballare su canzoni senza tempo. La coppia Cuccarini-Lo balla su Material Girl di Madonna e Can’t Stop The Feeling di Justin Timberlake. Raimondo Todaro e Arisa rispondono con La notte, chiudono la Celentano e Zerbi. Malgioglio vota Cuccarini-Lo, Gioffrè e Bravi scelgono Arisa-Todaro.

Terza sfida, Celentano-Zerbi vincono contro Arisa-Todaro

Guanto di sfida sul bel canto tra Aaron e Wax sulle note del brano Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Malgioglio sceglie Wax, Gioffrè e Bravi optano per Aaron. La seconda sfida vede contrapporsi Ramon e Wax. Bravi e Malgioglio assegnano il punto alla squadra Arisa-Todaro. Ultima sfida: Isobel contro Federica. Malgioglio premia la cantante, Gioffrè e Bravi votano la ballerina. Alessandra Celentano indica Mattia, Rudy Zerbi fa il nome di Wax. I giudici mandano Mattia al ballottaggio finale.

Alessio, Angelina e Mattia si sfidano per rimanere in gioco

Alessio balla Pompeei dei Bastille, Angelina propone Voglia di vivere, chiude Mattia sulle note di Chantaje di Shakira con Maluma.

Ospite Alessandro Siani

Il comico e attore napoletano arriva al centro dello studio del programma portando divertimento e ironia. Alessandro Siani incoraggia gli allievi a non cedere alle critiche negative e a non bruciare le tappe.

Eliminato Alessio

I giudici votano per il salvataggio di Angelina. Mattia e Alessio vanno al ballottaggio finale. In attesa del verdetto finale, Maria De Filippi annuncia che l’allievo con il maggior gradimento della serata è Mattia. I ragazzi rientrano nelle casette. Maria De Filippi annuncia l’eliminazione di Alessio.