Via delle Storie con Giorgia Cardinaletti su Rai 1

La situazione in Russia e la fuga dal paese

Nuovo appuntamento con Giorgia Cardinaletti e “Via delle Storie”, in onda lunedì 11 alle 23.20 su Rai 1. “È come se la Russia fosse diventata un paese radioattivo” ha detto Emanuel Carrere intervistato da Giorgia Cardinaletti. E sono molti i russi che stanno lasciando il Paese perché sono contro la guerra e non vogliono scegliere tra nazionalismo e rassegnazione. Molti sono giovani che le stesse famiglie giudicano come traditori, allo stesso modo di Putin. Li abbiamo incontrati in Georgia, dove sono ormai migliaia, per ascoltare le loro storie di esuli senza più una patria. Un drammatico reportage che intreccia i racconti di gente comune e di chi continua lottare mettendo a rischio la vita. Ma intanto cosa succede in Russia? A cosa va incontro chi protesta? E come mai il sostegno interno al presidente continua a salire? Lo spiegheranno il premio Nobel per la pace 2021, il giornalista russo Dimitri Muratov e i “puteens”, i ragazzi nati nel 99, che hanno conosciuto un solo presidente.