Swedish House Mafia, annunciata la tracklist dell’album Paradise Again

Gli Swedish House Mafia hanno rivelato i titoli delle canzoni contenute all’interno del nuovo album, tra queste anche le collaborazioni con Sting e The Weeknd

L’attesa è quasi terminata. Nelle scorse ore la formazione svedese, composta da Sebastian Ingrosso, Axwell e Steve Angello, hanno svelato la tracklist del disco Paradise Again in un post sul profilo Instagram da oltre 900.000 follower.

SWEDISH HOUSE MAFIA, LA TRACKLIST DI PARADISE AGAIN



Da Sting a The Weekend, non mancano collaborazioni con nomi di grande prestigio nel progetto discografico del gruppo scandinavo che ha riscritto la storia della musica.

Nel corso degli anni gli Swedish House Mafia hanno pubblicato brani che hanno dominato le classifiche di vendita divenendo hit di portata mondiale, tra queste Don’t You Worry Child con John Martin.

Dopo oltre dieci anni di carriera e la reunion, i tre artisti hanno deciso di distribuire il loro album di debutto, questa la tracklist svelata su Instagram:

Time con Mapei Heaven Takes You Back Home con Connie Constance Jacob’s Note con Jacob Mühlrad Moth to a Flame con The Weeknd Mafia Frankenstein con ASAP Rocky Don’t Go Mad con Seinabo Say Paradise Again Lifetime con Ty Dolla Sign e 070 Shake Calling On Home It Gets Better Redlight con Sting Can U Feel It 19:30 Another Minute For You

SWEDISH HOUSE MAFIA: “QUESTO È IL NOSTRO MONDO”

Gli Swedish House Mafia hanno raccontato la creazione dell’album: “Dal giorno in cui abbiamo formato gli Swedish House Mafia il nostro sogno è stato quello di realizzare un album in studio, un disco che rappresentasse noi come individui e artisti”.

In seguito il gruppo ha aggiunto: “Dalla nostra reunion abbiamo deciso di realizzare il nostro sogno, ci saremmo imbarcati in un’avventura sonica che ci avrebbe portato in un nuovo mondo, un mondo fatto di pensieri liberi, idee senza limiti e spazio per l’espressione. Questo siamo noi, questo è il nostro mondo, questo è Paradise Again”.