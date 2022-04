Russian Doll 2, il trailer della serie Netflix

I nuovi episodi di Russian Doll arriveranno su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 20 aprile

Natasha Lyonne sarà ancora Nadia Vulvokov. Netflix Italia ha pubblicato il trailer dei nuovi episodi della serie svelandone anche la data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Dopo il successo della prima stagione, formata da otto episodi, Russian Doll tornerà con nuove storie. Nelle scorse ore il canale YouTube di Netflix Italia ha distribuito il trailer ufficiale regalando un primo sguardo sulla produzione con protagonista Natasha Lyonne.

L’attrice, classe 1979, si è occupata nuovamente anche della produzione al fianco di Leslye Headland e Amy Poeheler.

Il trailer ha mostrato parte della sinossi della nuova stagione che vedrà la protagonista alle prese con altri avvenimenti.

Parallelamente, Netflix Italia ha finalmente annunciato anche la data di distribuzione dei nuovi episodi che faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente il 20 aprile.

La prima stagione della serie ha riscosso ottimi consensi anche da parte della critica ricevendo numerosi riconoscimenti e candidature, tra le quali quella come Miglior attrice in una serie commedia o musicale alla settantasettesima edizione dei Golden Globe Awards per la performance di Natasha Lyonne.