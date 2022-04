Rihanna col pancione lievitato festeggia il suo ingresso nel club dei miliardari di Forbes

La popstar è entrata nella classifica dei più ricchi del mondo

Il loro primo bebè potrebbe nascere nelle prossime settimane, ma intanto Rihanna e Asap Rocky si godono gli ultimi momenti di relax prima di diventare genitori e passano una serata romantica con cena al ristorante giapponese Nobu di Los Angeles.

La popstar, che da quando ha annunciato la gravidanza, non ha perso occasione per sfoggiare il suo pancione, lo espone anche questa volta, scoperto e lievitato come non mai, ai flash dei paparazzi.

La star e il rapper hanno qualcosa da festeggiare, oltre al bebè in arrivo e alla “pace” che precede la sua nascita. RiRi infatti, che ha venduto oltre sessanta milioni di album, è anche una imprenditrice di successo.



E proprio grazie al suo business nel settore della bellezza e della lingerie, con una sua linea di cosmetici Fenty x Beauty e una di intimo, la cantante è entrata a pieno titolo nella classifica delle persone più ricche del mondo stilata da Forbes, ogni anno. A darle la 1729esima posizione è il suo patrimonio da 1.7 miliardi di dollari.