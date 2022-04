Museo Nazionale del Cinema – Speciale scuole

I prossimi appuntamenti

VEN 29 APRILE h 8.30 – Cinema Massimo

LOVERS FILM FESTIVAL GOES TO SCHOOL

Cinema e diritti GLBTQI

Secondarie di II grado | Proiezione gratuita

Quasi la metà degli studenti LGBTQI ha subito atti di bullismo e cyberbullismo legati al proprio orientamento sessuale. Affrontare il tema con gli studenti è una priorità e il cinema offre una chiave di lettura efficace, stimolando dialogo e confronto, per promuovere il cambiamento verso una società inclusiva e il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQI. Il Museo del Cinema e Lovers Film Festival organizzano una proiezione gratuita e un incontro di approfondimento con la Direttrice del Festival Vladimir Luxuria e ospiti per un dialogo attivo con gli studenti.

MILK film diretto da Gus Van Sant, ripercorre gli ultimi anni della vita di Harvey Milk (Sean Penn), il primo gay dichiarato ad avere accesso a un’importante carica pubblica in America. È il 1977 quando Milk viene eletto consigliere comunale a San Francisco: la sua non è una vittoria solo per la comunità GLBTQI, ma per tutti coloro a favore delle eguaglianze sociali. Con la sua prematura morte nel 1978, Milk diventa nella memoria americana un eroe dei diritti civili.

LUN 11 APRILE h 9.30 – Cinema Massimo

Il Cattivo PoetaD’Annunzio e la storia d’ItaliaSecondaria I e II grado – INCONTRO CON IL REGISTA

Un biopic, un film storico, un thriller. La figura di D’Annunzio è ancora controversa: osannato o odiato, il suo mito è simile a quello di una rockstar di oggi. Il cattivo poeta (Jodice, Italia 2021) è un film in cui a parlare sono i luoghi, il periodo storico, i personaggi con le loro debolezze, dubbi e fragilità. Un film sull’inverno della vita di un grande poeta e di una nazione intera. Quasi una spy-story rigorosamente basata su fatti storici.

APRILE-MAGGIO – A scuola e ad Ostana (CN)

La sartoria musicaleLaboratorio di sonorizzazione cinematograficaScuole di ogni ordine e grado

La sonorizzazione di un cortometraggio della collezione del Museo del Cinema da una selezione di brani dei Marlene Kuntz con il compositore Roberto Agagliate. Un percorso alla scoperta della sonorizzazione, della realizzazione dei rumori e suoni cinematografici. La Sartoria musicale nasce nell’ambito del progetto KarmaKlima, un’esperienza di Music Factory con Marlene Kuntz.

GIO 14 APRILE h 9.30 – In Streaming

In StreamingSherlock HolmesDalle pagine allo schermoSecondaria I e II grado

Sherlock Holmes è tra i detective più iconici e più amati nella storia della letteratura e del cinema. Una coinvolgente lezione-sequenze che accompagna in un viaggio dalle pagine di Conan Doyle al grande schermo, passando per le serie TV, per individuare passaggi cruciali della storia e dell’evoluzione del linguaggio cinematografico e riflettere sul rapporto tra cinema e letteratura.

GIO 28 APRILE h 9.30 – In Streaming

Arriva Mary Poppins!Dal libro al Cinema – REPLICA

Primaria (classi III-IV-V)

Un classico della letteratura e del cinema in un incontro coinvolgente ricco di sorprendenti e inaspettate reinterpretazioni, dalle pagine dei libri di P.L. Travers (Helen Lyndon Goff) alle straordinarie trasposizioni Disney per il grande schermo.