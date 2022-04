A Pasqua con “Stendhal” su Rai Raido Techetè

Piccoli, preziosi musei d’Italia

I piccoli musei d’Italia in mostra su Rai Radio Techetè per Pasqua. Da lunedì 11 aprile a domenica 24, tutti i giorni alle 18.30, il canale digitale della Rai specializzato nell’offerta di programmi estratti dal ricco archivio della radiofonia, propone nella rubrica d’arte e musei “Stendhal” a cura di Edoardo Melchiorri: una selezione di 20 trasmissioni dedicate ai piccoli ma preziosissimi musei d’Italia nel racconto che ne fece Federico Zeri (1921 – 1998) per il suo programma su Radio1 nella stagione 1997-98, vero e proprio testamento spirituale del più brillante dei nostri critici d’arte e maestro nella divulgazione del nostro patrimonio artistico.



Dalla Pinacoteca Albertina di Torino all’Agostino Pepoli di Trapani, dal Correale di Terranova a Sorrento all’Accademia Tadini sul lago d’Iseo. E poi sempre in Lombardia per l’Ala Ponzone di Cremona, la Malaspina di Pavia e la Tosio Martinengo a Brescia. In Sicilia per Palazzo Bellomo a Siracusa e il Mandralisca a Cefalù. Nelle Marche per il Civico di Pesaro e la Pinacoteca di Ascoli Piceno. Il Nordest con il Castello di Udine e il Civico di Bassano del Grappa. Il Borgogna a Vercelli, la Pinacoteca di Forlì e l’Accademia dei Concordi a Rovigo. I musei d’arte sacra della Toscana e quelli delle terre di Siena.

Imperdibili questi piccoli musei d’Italia, testimonianza della ricchezza delle tradizioni artistiche dei territori, baluardo della cultura e della storia delle comunità. Riproporli nel racconto colto ma divertente, scanzonato e a volte burbero che ne fece Federico Zeri è un invito alla visita, un suggerimento per il periodo pasquale ma anche un segnale forte di riapertura e di speranza.