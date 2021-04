Twitch condannata a rimuovere contenuti di “Amici” e “Isola dei famosi”

L’ordine del Tribunale di Roma alla piattaforma statunitense riguardo al caricamento illecito di filmati di programmi Mediaset

Nuovo passo avanti nel processo di tutela dei contenuti prodotti dagli editori: il Tribunale di Roma ha ordinato a Twitch Interactive con decreto inaudita altera parte (quindi senza ritenere necessaria un’udienza) di rimuovere immediatamente tutti i filmati caricati illecitamente relativi ai programmi Mediaset “Amici” e “Isola dei famosi”. Con il decreto 20859 del 1° aprile 2021, l’Autorità giudiziaria conferma così che la piattaforma statunitense ha pubblicato opere tutelate dal diritto d’autore senza la necessaria autorizzazione.

Twitch Interactive, si legge nel provvedimento, è hosting provider attivo che come tale non si può giovare del regime di responsabilità previsto dalla Direttiva 2000/31 e dal decreto 70/2003. Twitch ha quindi colposamente violato i diritti di Mediaset e ne deve rispondere. Twitch Interactive dovrà quindi cessare ogni caricamento di contenuti non autorizzati e rimuovere immediatamente quelli già pubblicati con una sanzione di 15.000 euro per ogni giorno di ritardo e per ogni successiva violazione.

