Vittorio Grigolo diventa papà: l’annuncio in diretta tv a ‘Storie Italiane’

Il tenore e la ballerina, prossimi al matrimonio, sono in attesa della loro prima bimba

Lieto annuncio in diretta tv a ‘Storie Italiane’: Vittorio Grigolo e la compagna Stefania Seimur, in collegamento con il programma di Rai Uno, hanno svelato di essere in attesa della loro prima figlia. “Sono felicissima per voi”, si è congratulata Eleonora Daniele, anche lei incinta della sua Carlotta che nascerà a giugno. La ballerina ucraina è già mamma di una bimba di 5 anni, mentre per il tenore ex coach del talent ‘Amici’ si tratta della prima figlia.

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur si sono collegati con il programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’ da Kiev, in Ucraina, dove stanno trascorrendo questo periodo di quarantena. La coppia, insieme da circa un anno, ha ribadito l’intenzione di sposarsi al più presto come già annunciato in tv dopo una proposta arrivata a sorpresa nel bel mezzo di ‘All Together Now’.

“Io non sono perfetto, sono pieno di difetti ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato. Ho cercato un sorriso e mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per chiederti se vuoi sposarmi”, le parole pronunciate in ginocchio da Vittorio Grigolo durante la trasmissione di Canale 5 a cui in lacrime la fidanzata Stefania Seimur rispose commossa.

Vista l’emergenza sanitaria il corso, probabile che le nozze slittino di qualche tempo, ma ora c’è la dolce attesa della loro bambina a suggellare un legame già così solido.

