Giulia De Lellis: “Per un po’ si possono amare due persone”

In queste settimane così difficili per tutta Italia, Giulia De Lellis continua a essere la protagonista indiscussa dei giornali di cronaca rosa.

Come sappiamo, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver chiuso la sua relazione con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ha deciso di concedere una seconda possibilità al suo ex fidanzato Andrea Damante.

Una decisione del tutto inaspettata e che, se da un lato ha suscitato la felicità dei fan nostalgici che sognavano da tempo un ritorno di fiamma dei Damelis, dall’altro invece ha sollevato non poche polemiche, soprattutto per via della sua scarsa coerenza dato che aveva affermato più volte di aver voltato definitivamente pagina. A tal punto che, dopo questo ritorno di fiamma, la stessa Selvaggia Lucarelli ha definitivo il suo libro una “fuffa”. La De Lellis quindi ha chiarito: “Quel libro però oggi rappresenta una verità passata, rappresenta cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone. Ma ciò che è stato resta, da parte, in un libro come in questo caso, o nella mente. Senza sminuire né ieri e né oggi”.

Così, davanti alla curiosità incalzante anche da parte dei suoi follower, Giulia De Lellis non si è certo tirato indietro e ha parlato della sua vita sentimentale come un libro aperto tramite una sessione di domande e risposte via Instagram su alcuni temi scelti accuratamente da lei ma che, evidentemente, stavano molto a cuore anche ai suoi fan.

Tutte le domande sembravano avere un unico riferimento, ovvero il ritorno di fiamma con Damante che l’ha portata a rivalutare il percorso fatto insieme come coppia. Alla luce degli ultimi avvenimenti, un utente le ha quindi chiesto se fosse possibile essere innamorati di due persone contemporaneamente. “Mah, forse per un po’… Per me si può tutto ma, prima o poi, una vincerà sull’altra”, ha risposto Giulia De Lellis. Una situazione che sembra calzarle a pennello e che, forse, la avrebbe persino indotta a vivere un conflitto interiore, pur sempre con la consapevolezza di dover fare una scelta.

Inoltre, Giulia De Lellis ne ha approfittato anche per rispondere a tutti coloro che le hanno chiesto come abbia potuto perdonare il suo ex fidanzato, colpevole di diverse scappatoie, invece che vivere una bellissima storia d’amore con chi può offrirle di meglio. Dal canto suo, però, l’influencer romana ha detto che le persone con il passare del tempo possono cambiare e, perché no, anche migliorare.

Ludovica Marchese, ilgiornale.it