“Storie Italiane”, Lory Del Santo in lacrime: “Walter Nudo? In un attimo tutto il tuo mondo può crollare…”

Walter Nudo è stato colpito da un’ischemia mentre si trovava a Los Angeles. Questa mattina, 10 aprile, a Storie Italiane, Lory Del Santo ha parlato di lui definendolo “un uomo coerente fin da subito a differenza di tante persone che davanti hanno una faccia, ma dietro sono velenose”. Intervistata da Eleonora Daniele, la Del Santo ha speso bellissime parole sul suo compagno nella casa del Grande Fratello Vip nell’autunno scorso. “In un attimo tutto il tuo mondo può crollare…” ha aggiunto Lory riferendosi al malore di Walter Nudo.

Dopo aver parlato del malore di Walter Nudo, Lory Del Santo è scoppiata in lacrime ricordando Loren, il figlio morto la scorsa estate. “Ogni volta provo ad essere normale, nella vita si pensa che recitare è facile, ma devo dire che ci sono dei momenti in cui è molto difficile farlo, anche se vuoi essere diversa non ce la fai. Forse non sono una brava attrice…” ha dichiarato la Del Santo, non riuscendo a trattenere le lacrime, prima di aggiungere: “Preferisco dire che non sono una brava attrice, perché nella vita ci sono degli eventi che sono difficilissimi da gestire a livello emotivo”.

“Sono stata due mesi con lui, abbiamo anche dormito insieme. Avevo notato delle particolarità… Le sue caratteristiche portavano ad identificare questo problema che probabilmente si è portato dietro dalla nascita: lui è nato prematuro, è stato uno stress dovuto a quello, ma solo mentale”, ha concluso Lory Del Santo parlando del figlio Loren.

