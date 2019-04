Stasera Rai2 trasmetterà il film “Poli opposti” con Luca Argentero

Stasera va in onda su Rai2 alle 23.15 la commedia “Poli opposti”, con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Stefano Fresi, per la regia di Max Croci.

Stefano e Claudia fanno due lavori “opposti”: lui è un terapista di coppia, appena separato dalla moglie, lei è un avvocato divorzista e madre single. I loro uffici, con annessa abitazione, sono sullo stesso pianerottolo. L’antipatia (e l’attrazione) reciproca sono immediate e a queste si aggiunge la rivalità professionale quando i pazienti dell’una cominciano a rivolgersi all’altro, e viceversa…