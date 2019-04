Stasera Canale 5 proporrà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”

Stasera, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con Live – Non è la D’Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Asia Argento replicherà alle accuse rilasciate da Morgan durante la scorsa puntata del programma. Barbara d’Urso accoglierà il principe Emanuele Filiberto, che, dopo anni di assenza, ritorna in televisione per fare chiarezza sul gossip che infiamma i giornali francesi: ha tradito la moglie Clotilde? Il giallo del matrimonio di Pamela Prati: vero o finto? La showgirl farà chiarezza. Nina Moric, dopo le tante polemiche sul ritorno in carcere di Fabrizio Corona, affronterà il fuoco incrociato degli ospiti nascosti nelle 5 sfere. L’ex bonas Paola Caruso e la sua (presunta) madre biologica si sono sottoposte al test del DNA. Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il “Live Sentiment” delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (live.mediasetplay.it). Il pubblico potrà anche commentare sui profili Facebook, Instagram e Twitter del programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso.