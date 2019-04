È di nuovo amore fra Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli

La storia d’amore fra Jane Alexander ed Elia Fongaro ha animato la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono amati all’interno della casa più spiata d’Italia anche se, all’esterno, la stessa Jane era legata sentimentalmente al musicista Gianmarco Amicarelli.

Tuttavia la love story fra i due ex gieffini è naufragata subito dopo la fine la fine del reality. Ora secondo un post su Instagram pubblicato da Jane Alexander, l’attrice è tornata insieme al suo ex. Per un breve periodo è rimasta single ma, a quanto pare, ha deciso di riprendere in mano la sua vita.

“Vi ho sempre raccontato tutto, anche le cose più scomode e non ho intenzione di farlo ora – scrive Jane sotto al post di instgram -. Nella vita succede che non tutto vada come previsto. Io ho creduto molto nella mia storia con Elia ma non siamo riusciti a portarla avanti. La storia è finita male e io ci ho messo tempo a riprendermi. Sistemando casa sono dovuta andare da Gianmarco. Abbiamo parlato, siamo stati insieme per ore e ci siamo chiariti su un sacco di cose. Ci siamo abbracciati e ci siamo baciati e sì: forse la minestra riscaldata non sarà buona, ma la ribollita cavolo se è buona. E non sarà né la prima né l’ultima donna che si rimette con il suo ex. Semplicemente siamo due persone che si stanno ritrovando”.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it