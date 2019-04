Domani torna, su Italia 1, “Colorado”

Domani, in prima serata su Italia 1, terzo appuntamento con “Colorado”. I padroni di casa Paolo Ruffini e Belen Rodriguez si alternano sul palco ai co-conduttori Scintilla e PanPers, in una continua interazione con i comici. Ospite Francesco Mandelli, che racconta del film dal lui diretto “Bene Ma Non Benissimo”. Sul palco, tra le novità di questa edizione, Federico Parlanti, nelle vesti di social media manager di Ruffini, Vincenzo Albano, alias Enzo Ratti, manager di improbabili artisti, e il diciottenne Davide Calgaro, con gli esilaranti racconti sulle tavolate di famiglia e le domande fuori luogo dei parenti sulla scuola. E poi, I Pantellas con i video sull’avvento della tecnologia, un nuovo episodio di “Casa Rodriguez” – sit com sulla “coppia” Belen Rodriguez e Paolo Ruffini – e Barbara Foria nei panni della trapper Baba Q.