“Ballando con le stelle”, arriva Mara Venier

Dopo aver vinto la seconda sfida contro Amici di Maria De Filippi, Milly Carlucci tenta il bis a Ballando con le stelle. Lo fa con una super-ospitata, grazie alla quale cercherà di imporsi in termini di share anche il prossimo sabato 13 aprile: in studio, infatti, ci sarà niente meno che Mara Venier, la mattatrice di Domenica In. Un “prestito” tutto interno a Rai 1, insomma. L’invito alla Venier era arrivato dalla Carlucci in persona durante la puntata-cult di Domenica In alla quale prese parte anche Ornella Vanoni: invito che, con discreta evidenza, è stato accettato. L’appuntamento, dunque, è per il prossimo sabato subito dopo il Tg1 delle 20. La De Filippi è avvisata…

