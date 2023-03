“Uomini e Donne”, la scelta di Armando che commuove (ma non tutti)

Durante la sfilata maschile, il cavaliere stupisce il pubblico in studio

A “Uomini e Donne” Armando Incarnato sfila e recita i versi di una poesia in napoletano. Il cavaliere partenopeo, spesso al centro delle polemiche per le discussioni che scatena in studio, questa volta si mostra in una veste diversa e commuove il pubblico in studio.

Armando partecipa alla sfilata dal titolo “Perché dovresti scegliere me” e prova a svelare un lato inedito della sua personalità.

La sfilata

Non è la prima volta che assistiamo alle sfilate del dating-show di Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda il 9 marzo, sono i cavalieri a mostrarsi in passerella. C’è chi sceglie di sfilare in smoking o chi si mostra a torso nudo. Armando Incarnato fa una scelta diversa e invece di indossare un outfit particolare, stupisce i presenti in studio e prova mostrare qualcosa in più di se stesso.

La poesia

“Forse a causa del cuore non vengo mai capito. Sono tante le volte che vengo qui cercando sincerità e tante volte penso che sia meglio cercarla fuori una donna. Forse è vero, chi usa il cervello nella vita avrà sempre ragione, ma chi usa il cuore avrà l’onore”. Così recita l’ultima parte della poesia del cavaliere che commuove diverse dame del parterre femminile che giudicano la sfilata di Armando con il massimo dei voti.

La poesia, però, non piace a tutti. La dama Aurora valuta la performance di Armando con un quattro. “Mi aveva quasi convinto, è bravo come attore”, commenta Aurora. “La tua freddezza d’animo non ti fa capire quando una persona sta recitando”, replica Armando.