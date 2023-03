Cher “sfila” (con bacio) in coppia con il suo giovane boyfriend: innamorata come una ragazzina

La cantante, 67 anni e Alexander Edwards, 37 sono apparsi sul tappeto rosso alla sfilata di moda Versace di Los Angeles

Cher “sfila” sulla passerella di Versace Autunno/Inverno 2023 al Pacific Design Center di West Hollywood, in coppia con il suo boyfriend Alexander “AE” Edwards e i flash sono tutti per loro.

La cantante 76 anni e il fidanzato, 36 sembrano innamorati come ragazzini e tra tenerezze, sguardi complici e abbracci, i due regalano anche un bacio appassionato alle telecamere.

Elegante in giacca di pelle, con leggings blu abbinati, un top in stile corsetto e stivali con plateau Cher, più in forma che mai, conferma così la sua relazione con il vicepresidente dell’etichetta discografica Def Jam Recordings (del rapper Tyga) 40 anni più giovane di lei.

Quando è cominciata la love story

A novembre 2022 la nuova coppia è stata paparazzata mano nella mano fuori dal Craig’s, un ristorante di Hollywood frequentato dallo showbiz. Dopo che gli scatti diventati immediatamente virali, su Twitter sono arrivate le critiche e le reprimenda degli utenti con commenti sulla differenza di età tra i due, visto che la superstar ha 76 anni. Nelle foto il ragazzo è ritratto anche baciarle la mano mentre aspettavano in macchina. La popstar e attrice ha poi risposto a un tweet che diceva “Qualcuno ha un nuovo fidanzato?” con “Sìììììì”. Più tardi la star di “Believe” ha condiviso uno screenshot che ritraeva il nuovo fidanzato accompagnato dalla scritta “Alexander” e da un cuoricino rosso.

L’incontro tra i due sarebbe avvenuto durante la settimana della moda di Parigi, dove la diva era apparsa a sorpresa sulle passerelle, sfilando come una ragazzina.

Intenzioni serie

Pare che Alexander abbia già incontrato tutti i membri della famiglia di Cher e a proposito delle sue intenzioni la star ha spiegato ai follower: “Come tutti sappiamo… non sono nata ieri, e quello che so per certo… non ci sono garanzie. Ogni volta che fai una scelta, corri un rischio. Ho sempre corso dei rischi… è quello che sono”. Cher ha anche liquidato in una frase la loro differenza d’età di 40 anni, scrivendo: “L’amore non conosce la matematica”, mentre in un tweet successivo aveva voluto precisare agli hater: “Non mi importa di cosa pensate. Quello che importa è che io e lui siamo felici”, aggiungendo: “Sulla carta è ridicolo, ma nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non do agli uomini qualità che non meritano”. Cher aveva spiegato che se non avesse incontrato uomini più giovani non avrebbe mai avuto una relazione: “Ai miei coetanei non piaccio molto. Mentre ai giovani non importa se sei buffa o stravagante, o vuoi fare stupidaggini e hai una forte personalità. Non rinuncerei alla mia personalità per nessuno”.

Il fidanzamento

A dicembre 2022 l’iconica cantante e attrice premio Oscar per “Stregata dalla Luna” ha postato su Twitter la foto di un enorme anello con un gigantesco brillante, che il boyfriend Alexander A.E. Edwards le ha fatto trovare sotto l’albero. E subito si è scatenato il gossip secondo cui la ‘dea del pop’ avrebbe indossato il gioiello all’anulare della mano sinistra proprio per “annunciare” il suo fidanzamento.

Le ex di lui

Alexander Edwards è stato fidanzato con con Amber Rose dal 2018 al 2021 e con lei condivide un figlio di 3 anni, Slash. La coppia si è lasciata a causa del plurimo presunto tradimento di lui. Amber spiattellò tutto nelle sue storie su Instagram: “Tutte le 12 fannullone (quelle che conosco, probabilmente ce ne sono di più) possono averlo”.

Gli ex di lei

La diva ha alle sue spalle due matrimoni. E’ stata sposata con Sonny Bono dal 1964 al 1975 da cui ha avuto un figlio, Chaz (53 anni). Successivamente si è unita in matrimonio con Gregg Allman, ma è durato solo quattro anni. Dal musicista ha avuto Elijah (46 anni).