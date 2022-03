Tommaso Paradiso suona solo per Christian De Sica nel videoclip di «Tutte le notti»

La ballata romantica si trasforma in un videoclip che racconta lo struggente ricordo di un uomo per la donna amata e perduta

Tommaso Paradiso l’aveva anticipato durante il lancio del suo album Space Cowboy quanto ammirasse Christian De Sica, la sua arte e la sua istrionicità. «Vorrei scrivere l’apologia di Christian De Sica, perché se lo merita. Ovviamente tutto il pubblico snob e intellettuale lo denigra per qualche frase tipo “cafonata” o “delicatissimo”, ma in realtà è un attore incredibile che ha recitato anche in molti film drammatici», aveva dichiarato. Detto, fatto, l’omaggio è servito. L’attore è il protagonista del suo ultimo videoclip, Tutte le notti. Una narrazione emozionante che, per ambientazione e struggimento, sembra quasi essere il b-side di Questa nostra stupida canzone d’amore con i Thegiornalisti . Niente barman, niente drink, niente Alessandro Borghi, ma c’è sempre Tommaso Paradiso ad accompagnare il dolore di un uomo distrutto dalla nostalgia e dal rimpianto di un amore lontano.



Christian De Sica, infatti, nel video diretto da YouNuts! si muove in un hotel di lusso ricordando un sentimento vissuto. Ogni attimo, ogni luogo, ogni condivisione sembra riaffiorare alla sua mente come pezzo indelebile di un passato incancellabile. E così, mentre Paradiso canta “e ti sogno tutte le notti” ecco, uno dopo l’altro, materializzarsi quegli attimi preziosi in due. De Sica, in una camera da letto, rigira tra le dita la fede nuziale immaginando la donna amata, interpretata da Eleonora Ivone, accanto a sé.



Ogni angolo parla di lei, tutto è teso alla materializzazione della concretezza più desiderata: un abbraccio, tornare a stringerla tra le braccia. Accade davvero o forse è solo un ricordo? Resta, su questa ballad romantica che racconta di un amore lontano, la purezza di un sentimento, mista alla saudade di chi l’ha vissuto davvero. E la grandiosità di uno dei migliori attori italiani. «Ho visto tutti i suoi film, anche quelli vecchissimi. È un attore che sa non prendersi sul serio e ha retto la commedia italiana per tanti anni. Christian è l’unico l’anello di congiunzione oggi tra la vecchia scuola della grande commedia italiana (firmata Sonego, Flaiano, Risi, Scola, De Sica padre, Gassman padre) e la nuova scuola». Così dopo Lupin, Magari no, Ma lo vuoi capire e tutte le altre ballad della narrazione paradisiana, un altro tassello si aggiunge a questo piccolo antico in cui, ancora una volta, l’emozione durerà pure un attimo, ma permane comunque inevitabilmente, all’infinito.



Intanto Tommaso Paradiso si scalda ai box di partenza con il suo prossimo tour in giro per l’Italia, uno show originale in cui proporrà i suoi migliori successi dall’ultimo Space Cowboy ma anche da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri Anni (disco d’oro) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche e certificato triplo disco di platino. Un tuffo nel passato, emozionante come pochi. Che farà il paio dal 26 al 28 Aprile – con l’uscita nelle sale di Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi.