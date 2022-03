Il maglioncino azzurro di Kate Middleton al Centro culturale ucraino è un omaggio alla bandiera del Paese

La duchessa di Cambridge è andata in visita al Centro culturale ucraino di Londra. Per l’occasione ha indossato un pull azzurro di Alexander McQueen, a ribadire il suo sostegno al paese invaso

Kate Middleton al Centro culturale ucraino di Londra

Kate Middleton e il principe William, dopo aver preso pubblicamente le distanze dall’aggressione di Putin, hanno visitato il Centro Culturale Ucraino di Londra impegnato a sostenere la popolazione stremata dalla guerra a ribadire il loro appoggio al paese invaso.

Kate Middleton: il maglioncino azzurro omaggio alla bandiera ucraina

Consapevole dell’efficacia del linguaggio delle sue scelte di moda, Kate ha indossato un maglioncino azzurro di Alexander McQueen: sfumatura di colore che richiamava la bandiera ucraina, abbinato a pantaloni larghi e a décolleté Gianvito Rossi – lei e il marito William avevano anche appuntato sulle maglie spille blu e gialle, a rimarcare il loro sostegno.

La visita al centro culturale è solo l’ultimo passo dell’appoggio dei royal britannici al paese in guerra. Anche l’erede al trono Carlo e sua moglie Camilla si sono schierati apertamente contro l’aggressione russa, e sono andati in visita alla cattedrale cattolica ucraina di Londra incontrando i fedeli radunati in chiesa.

Poco dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, i duchi di Cambridge hanno pubblicato sui loro canali social un messaggio di solidarietà al popolo ucraino. “Nell’ottobre 2020 abbiamo avuto il privilegio di incontrare il presidente Zelensky e la First Lady, che ci hanno condiviso le speranze e l’ottimismo per il futuro dell’Ucraina”, hanno scritto su Twitter. “Oggi siamo al fianco del presidente e di tutto il popolo ucraino mentre combattono coraggiosamente per quel futuro”. Nell’ottobre del 2020 infatti William e Kate avevano accolto il presidente Zelensky e la moglie Olena giunti per una visita di due giorni a a Buckingham Palace, partecipando a un’udienza a nome della regina.