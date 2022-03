Grey’s Anatomy e Station 19, annunciata la data di uscita dell’episodio crossover

Disney + ha rivelato che il 23 marzo uscirà l’episodio crossover di Grey’s Anatomy e Station 19

Nelle scorse ore Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato la data di uscita dell’episodio che darà il via alle nuove stagioni delle celebri e amate serie TV Grey’s Anatomy e Station 19.



GREY’S ANATOMY E STATION 19, AL VIA IL 23 MARZO



L’attesa è quasi terminata. Tra poche settimane si alzerà il sipario sui nuovi episodi di Grey’s Anatomy e Station 19, giunte rispettivamente alla diciottesima e alla quinta stagione.



Poco fa l’account Instagram di Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha rivelato che il debutto delle due produzioni avverrà il 23 marzo grazie a un episodio crossover: “Grey’s Anatomy o Station 19? L’unica risposta giusta è entrambe! La stagione diciotto di Grey’s Anatomy e la stagione cinque di Station 19 ripartono insieme dal 23 marzo con uno straordinario episodio crossover, in esclusiva su Disney Plus!”.

GREY’S ANATOMY, LE DICHIARAZIONI SUL FINALE DI STAGIONE

Come riportato da TVLine, alcune settimane fa Krista Vernoff, showrunner di Grey’s Anatomy, si è pronunciata in merito al quattrocentesimo episodio che coinciderà con il finale della diciottesima stagione della serie: “Credo che l’ultimo episodio della nostra stagione sarà il numero quattrocento, se non ci saranno altri ritardi a causa del Covid-19 e se non taglieremo un episodio”.

In seguito la showrunner ha aggiunto: “Sarà un evento piuttosto grande”.