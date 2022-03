Esther Acebo, Stoccolma de La Casa di Carta, è diventata mamma

L’attrice ha annunciato la nascita della prima figlia, Sol, con alcuni scatti pubblicati su Instagram. Sconosciuta l’identità del padre della piccola

Esther Acebo, attrice nota al grande pubblico per aver interpretato Stoccolma de La Casa di Carta, è diventata mamma per la prima volta come annunciato dalla stessa 39enne spagnola su Instagram.

ESTHER ACEBO, È NATA SOL

L’attrice ha pubblicato diversi scatti in bianco e nero su Instagram per annunciare la nascita della prima figlia, Sol. Esther Acebo ha postato una serie di foto e nel terzo scatto si intravede una piccola manina della neonata. “5/3/22. Dopo le 25 ore più selvagge della mia vita è spuntato il Sole (Sol, il nome della piccola ndr) – ha scritto l’attrice come didascalia – Grazie per aver osato vivere questa vita con me, piccola”. Non si conosce l’identità del padre della bambina, perché l’attrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Dovrebbe trattarsi del collega Alejandro Tous, che l’interprete di Monica ne La Casa di Carta, avrebbe conosciuto sul set di un cortometraggio. Una loro storia che andrebbe avanti da anni ma non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati. Diversi volti noti del piccolo schermo hanno voluto fare gli auguri a Esther Acebo per il lieto evento. Tra questi Belen Cuesta, che nello show Netflix ha interpretato il ruolo di Manila: “Buona fortuna! Milioni di baci ad entrambe” ha scritto sotto il post. L’attrice spagnola aveva annunciato di essere incinta lo scorso dicembre, sempre su Instagram. “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…)” aveva scritto a corredo di uno scatto in costume, il pancino in bella vista.

ESTHER ACEBO, LA CARRIERA

Esther Acebo è nata a Madrid il 19 gennaio 1983 ed è nota soprattutto per aver interpretato Mónica Gaztambide alias Stoccolma ne La Casa di Carta. Forse non tutti sanno che Esther ha studiato Scienze dell’attività fisica e dello sport presso l’Università di Castiglia-La Mancia. Proprio durante gli studi ha iniziato le prime lezioni di interpretazione. La sua prima opportunità televisiva è arrivata come ospite del programma per bambini Kosmi Club in Castilla-La Mancha 1. La star spagnola ha poi lavorato per Non Stop People, un canale di Movistar +, anche come presentatrice. Ha continuato a lavorare come attrice e ha debuttato in televisione con la serie Ángel o Demonio, su Telecinco, e per il cinema ha recitato nel film di Ricardo Dávila, Los encantados 2, presentato in anteprima su Internet.